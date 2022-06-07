انتخاب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

"قال إردان "أنا فخور في تمثيل إسرائيل في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة، وسأعمل من خلالها أيضًا لمكافحة التمييز

انتخب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، نائبا لرئيس الجمعية العامة للدورة الـ77 للجمعية التي تبدأ في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل، في تصويت أجري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال إردان: "أنا فخور في تمثيل إسرائيل في صميم ما يحدث في الأمم المتحدة، وسأعمل من خلالها أيضًا لمكافحة التمييز القائم في الأمم المتحدة ضد إسرائيل"، مضيفا "هذا انتصار مهم، سيمنحنا منبراً آخر لتقديم الحقيقة حول إسرائيل ومساهمتها في العالم، على الرغم من المحاولات المستمرة للفلسطينيين والدول المعادية في الأمم المتحدة للعمل ضدنا"، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأكد "هذا الإنجاز ينضم إلى سلسلة من الإنجازات المهمة التي حققتها إسرائيل في الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، إلى جانب رسالة واضحة لأعدائنا مفادها أنهم لن يمنعونا من الاندماج في المناصب الرئيسية في الأمم المتحدة وعلى الساحة الدولية".

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الجمعية (193 دولة) المنعقد حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بحضور كل من رئيس الدورة الحالية للجمعية عبد الله شاهد والأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش.

وسيستمر إردان في منصبة لمدة عام. فيما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزكية، مدير مكتب رئيس المجر للاستدامة البيئة، السفير تشابا كوروشي، رئيسا للدورة الـ77 للجمعية على أن ينوب عنه السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الأممية.

وتعقد انتخابات الأمم المتحدة وفقا لمبدأ التناوب الجغرافي الوارد بقرار الأمم المتحدة رقم "138/33" الصادر في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1987. وبناء على هذا المبدأ يتم انتخاب رئيس الدورة الـ77 من بلدان أوروبا الشرقية.

وتحتل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أنشئت عام 1945، موقع الصدارة في المنظمة باعتبارها منتدي لإجراء مناقشات متعددة الأطراف بشأن القضايا الإقليمية والدولية التي يشملها ميثاق الأمم المتحدة.