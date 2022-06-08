مسؤول لبناني يؤكد أن مبعوث أمريكي سيزور بيروت لإجراء محادثات حول الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية

نبيه برّي، إن "المبعوث الأمريكي سيزور لبنان الأحد أو الاثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، أمس الثلاثاء، أن الوسيط الأميركي، سيزور لبنان، لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، في الجلسة البرلمانية إن "المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين سيزور لبنان الأحد أو الاثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قد أكد الاثنين الماضي، أنه لا توجد خطط سفر كي يُعلن عنها، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية ممكن "إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة للبلدين. ولتحقيق هذه الغاية، ندعم بشدة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الجانبين".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد الماضي، إن إسرائيل على حد تعبيره :"تفتعل أزمة جديدة من خلال التعدي على الموارد اللبنانية في المياه المتنازع عليها، عقب وصول سفينة تابعة لشركة "نوبل إنرجي" الأوروبية".

كما افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة ضرب حزب الله منصة التنقيب عن الغاز "كاريش" التي وصلت الى مكانها اليوم في المياه الاقتصادية الاسرائيلية على بعد 80 كيلومتر غربي شواطئ اسرائيل، وهاجمت لبنان بشدة اليوم وصولها.