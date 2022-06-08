الخارجية الأمريكية تعترض على تقرير الأمم المتحدة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وأكد برايس أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشدة بالمساعدة في تحقيق السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"

عارضت الولايات المتحدة، التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي اتهمت فيه إسرائيل بأنها مسؤولة بشكل كبير عن الأوضاع والصراعات مع الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء أمس الثلاثاء، "كما ذكرنا مرارا وتكرارا فإننا نعارض بشدة الطبيعة المفتوحة والمحددة بشكل غامض للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، مؤكدا بأن التقرير يمثل "مقاربة منحازة ومتحيزة ولا يفعل شيئا لتعزيز آفاق السلام".

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وأضاف نيد برايس في البيان، أن "تقرير اللجنة الذي صدر اليوم لا يخفف من مخاوفنا، ففي حين أن الولايات المتحدة تعتقد أن مجلس حقوق الإنسان يلعب دورا حاسما في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالميا، فإن لجنة التحقيق والتقرير هذا لا يعززان هذا الهدف"، مردفا "في حين أنه لا يوجد بلد فوق التدقيق، فإن وجود لجنة تحقيق بشكلها الحالي هو استمرار لنمط طويل الأمد من تمييز ضد إسرائيل بشكل غير عادل".

وأكد برايس أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بشدة بالمساعدة في تحقيق السلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وستدعم الإجراءات في الأمم المتحدة التي تجمع الأطراف لتعزيز آفاق السلام"، مشددا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

وقال برايس في بيانه " يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والأهم من ذلك الكرامة، وإن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمر مهم في حد ذاته وكوسيلة للحفاظ على آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه وتعزيزها".