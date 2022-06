الخارجية الأمريكية تعترض على تقرير الأمم المتحدة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

عارضت الولايات المتحدة، التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي اتهمت فيه إسرائيل بأنها مسؤولة بشكل كبير عن الأوضاع والصراعات مع الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء أمس الثلاثاء، "كما ذكرنا مرارا وتكرارا فإننا نعارض بشدة الطبيعة المفتوحة والمحددة بشكل غامض للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، مؤكدا بأن التقرير يمثل "مقاربة منحازة ومتحيزة ولا يفعل شيئا لتعزيز آفاق السلام".