البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي يعتبر السعودية شريكاً استراتيجياً

إن "المملكة كانت شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين"

أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبر السعودية شريكاً مهماً في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة التطرف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن لا يزال يعتقد أن السعودية يجب أن تصبح "منبوذة"، إن "المملكة كانت شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين"، مضيفة في حوار مع قناة "CNN"، "الطيارون السعوديون حلقوا مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم داعش، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأكدت كارين جان بيير، "الرئيس سيلتقي مع أي زعيم إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب الأمريكي، هذا ما يضعه أولاً، ويعتقد أن التعامل مع القادة السعوديين يفي بهذا، كما فعل كل رئيس قبله".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد أعلنت الخميس الماضي، أن بايدن يعتزم الاجتماع مع قادة الإمارات ومصر والأردن والعراق، إضافة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارة سيجريها إلى الرياض الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين -طلبوا عدم الكشف عن هويتهم- قولهم إن زيارة بايدن للمملكة تأتي "ضمن رحلة مجدولة مسبقاً إلى أوروبا وإسرائيل".

وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من توتر في علاقات البلدين على أثر رفض السعودية لطلبات أمريكية بزيادة إنتاج النفط لتهدئة أسعاره في الأسواق العالمية، والتي قفزت على أثر زيادة الطلب عليه بعد التعافي من جائحة كورونا، وشن روسيا حرباً على أوكرانيا ما تزال متواصلة منذ نحو أربعة أشهر.