البيت الأبيض: بايدن سيحضر قمتي مجموعة "السبع" و"الناتو" في أوروبا

من المتوقع أن يركز الحلفاء في اجتماع حلف شمال الأطلسي في مدريد يوم 28 يونيو على"تحول الحلف خلال العقد المقبل"

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن سيحضر قمتي مجموعة السبع في ألمانيا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في إسبانيا أواخر الشهر الجاري، وتابعت أنه من المتوقع أن يركز الحلفاء في اجتماع حلف شمال الأطلسي في مدريد يوم 28 يونيو/حزيران على "تحول الحلف خلال العقد المقبل".

وأضافت كارين، أن بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في شلوس إلماو بجنوب ألمانيا يوم 25 يونيو/حزيران، حيث سيناقش القادة المشاركون الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حمل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحرب الروسية في أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الغذاء.وقال بايدن إن حرب بوتين في أوكرانيا تتسبب في ارتفاع الأسعار، مضيفا أن شحنات الحبوب من أوكرانيا توقفت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إن "روسيا مستعدة للمساهمة في البحث عن خيارات لصادرات الحبوب دون عوائق، بما في ذلك تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود".