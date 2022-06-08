حصري لـi24NEWS المغرب يحتضن"حوار الأديان"بمشاركة دول عربية وافريقية وأوروبية وآسيويةوإسرائيل

بمشاركة مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الشأن الإيراني ورئيس مركز "إس دانيال أبراهام للحوار الاستراتيجي"

ينعقد في مدينة طنجة (شمال المغرب) صباح الجمعة الوشيك، لقاء حول "حوار الأديان" يبمشاركة دول عربية وافريقية وأوروبية وآسيوية ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الشأن الإيراني ورئيس مركز "إس دانيال أبراهام للحوار الاستراتيجي" إفرايم سنيه.

وبحسب مصادر i24NEWS، من المنتظر أن يصدر عن اللقاء "بيان طنجة حول حوار الأديان" في ختام أشغاله، التي ستنعقد بمنتجع هوارة السياحي بطريق أصيلة، يحضره إلى جانب ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي ومستشار الملك أندريه أزولاي، مامادو تانغارا، وزير خارجية غامبيا، إلى جانب محمد سالم ولد مرزوق وزير خارجية موريتانيا، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين ووزير الخارجية الأسبق، وعمر سيف غباش، نائب وزير ممثلا لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتنمية الدولية بالإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه ذكر موقع le360 أن من بين الحضور سيكون انار كريموف وزير الثقافة لجمهورية أذربيجان وساني محمدو، وزير الطاقة والبترول في النيجر، وبيير موسكوفيتشي، رئيس ديوان المحاسبة في فرنسا المفوض الأوروبي السابق للشؤون الاقتصادية والمالية والذي شغل منصب وزير المالية والشؤون الأوروبية الفرنسين ومايكل جان، الحاكم العام السابق لكندا والأمين العام السابق للمنظمة الدولية للفرانكوفونية (كندا)، وأمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، وخوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، رئيس الوزراء السابق (إسبانيا)، وإنريكو ليتا، رئيس وزراء إيطاليا السابق، الزعيم الحالي للحزب الديمقراطي بإيطاليا.

وحسب ذات الموقع سيحضر لقاء طنجة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، ومحمد عبد السلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وأمين عام مجلس حكماء المسلمين.

والى جانب الوزراء السابقين وكبار الشخصيات من العالم يشارك في لقاء طنجة، أيضا، أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، واللورد ولفسون من تراديغار كيو سي، وزير العدل عضو مجلس قيادة مجلس اللوردات (المملكة المتحدة) ونبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق وعميد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفؤاد مخزومي عضو مجلس النواب، رئيس ائتلاف "بيروت تحتاج قلب" (لبنان) وعلي النعيمي رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة

ومن الشخصيات الديبلوماسية الحاضرة، مالكولم هوينلين، نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفالي نصر، أستاذ دراسات الشرق الأوسط والشؤون الدولية في SAIS، جامعة جون هوبكنز (الولايات المتحدة الأمريكية) وروبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (الولايات المتحدة الأمريكية) ونورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك؛ مستشار أول سابق لوزير الخزانة (الولايات المتحدة الأمريكية).

ومن المدعوين هناك عدد من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية الحاليين والسابقين وبينهم موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وميغيل أنجيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة أداما دينغ، وكيل الأمين العام السابق والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية خبير الأمم المتحدة المستقل للسودان (السنغال) وناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط وأرمين لاشيت، نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الوزير السابق رئيس ولاية شمال الراين وستفاليا، الزعيم السابق للحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، ألمانيا وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة لليونسكو ووزيرة خارجية بلغاريا السابقة.