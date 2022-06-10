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وسائل إعلام: زيلينسكي سيتلقى دعوة لحضور قمة الناتو في مدريد

i24news

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الصورة تم التقاطها ونشرها من قبل المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية في 14 مارس 2022 ، يخاطب فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمة بتاريخ 14 آذار 2022
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFPالصورة تم التقاطها ونشرها من قبل المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية في 14 مارس 2022 ، يخاطب فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمة بتاريخ 14 آذار 2022

زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستعتمد على الظروف في أوكرانيا وقدرته على مغادرة البلاد

أفاد موقع "أوروبا بريس" بأن أوكرانيا ستتلقى دعوة رسمية لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في مدريد أواخر شهر يونيو الحالي.

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وبحسب الموقع، فإن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستعتمد على الظروف في أوكرانيا وقدرته على مغادرة البلاد.

ونقلت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية عن نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جيوانا قوله إن زيلينسكي سيحضر القمة "بطريقة أو بأخرى". ومن المقرر أن يعقد حلف شمال الأطلسي قمة في مدريد يومي 28 و 30 يونيو.

يذكر ان محاولة انضمام اوكرانيا للناتو كانت احد الاسباب الرئيسية التي اتخذها الروس لبدء حملة روسية على الأراضي الأوكرانية والتي بدأت منذ اكثر من 100 يوم.

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