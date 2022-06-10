وزير الخارجية الأمريكي: "حوار طنجة" للأديان في المغرب فرصة لمواجهة الكراهية بالعمل المشترك

يشارك في اللقاء مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى، من أفريقيا أوروبا وآسيا والدول العربية وإسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمته الافتتاحية في "حوار طنجة" حول الأديان في المغرب، أن الحوار "فرصة لمواجهة الكراهية بالعمل المشترك"في ما أكد مستشار العاهل المغربي أندري أزولاي، أن "المغرب منفتح على الجميع ويؤمن بحرية الأديان والمعتقدات".

جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات "حوار طنجة" حول الأديان الذي انطلق اليوم الجمعة بحضور عربي ودولي رفيع المستوى.وقال أزولاي، إن "الثقافة المغربية في صورتها الراهنة هي تكثيف لـ3000 عام من الحضارة"، مشيرا إلى أن "الجميع في المغرب يعلم هذه المقومات التي غذت الروح المغربية".

وأضاف أن "الحضارة الإسلامية هي جزء من المكونات الثقافية ليهود المغرب"، مؤكدا أن المملكة "أتاحت للجميع بمختلف أديانهم الحفاظ على شعائرهم الدينية".وكشف عن أن "عشرات الآلاف من اليهود يجتمعون في المغرب في حرية وتسامح"، مؤكدا "إيمان المغرب بحرية الأديان واحترامها".

ويشارك في اللقاء مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى، سواء من أفريقيا أو أوروبا، أو دول عربية، على رأسها الإمارات التي يمثلها وفد رفيع المستوى وبمشاركة إسرائيل.

ويُناقش الحوار جُملة من القضايا الراهنة والملحة ذات العلاقة بموضوع التعايش والحوار بين الأديان، على مستويات مختلفة، سواء السياسي منها أو الاقتصادي أو الثقافي، وحتى التكنولوجي.