الخارجية الأمريكية تؤكد أن مبعوث أمريكي سيزور لبنان الأسبوع المقبل لبحث أزمة الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية

قالت الوزارة، إن " كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو/حزيران"

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل مبعوثا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "عاموس هوشستين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو/حزيران"، مضيفة أن "”الإدارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل الى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي الى قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة ”، حسب موفع صدى البلد.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع بدء إسرائيل العمل بحق الغاز ”كاريش“ في البحر الأبيض المتوسط والذي ترى لبنان بانه يقع ضمن حدودها البحرية.

وكان كل من وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الهرار، قد أصدروا بيانا مشتركا يشمل تعليقا رسميا إسرائيليا حول قضية منصة "كاريش" موضحين أن منصة التنقيب لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، الثلاثاء الماضي، أن الوسيط الأميركي، سيزور لبنان، لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وبدأت واشنطن التوسط في محادثات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في عام 2020.