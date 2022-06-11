تقرير: الولايات المتحدة أبلغت السعودية استعدادها لإصلاح العلاقات

قال مسؤول أمريكي رفيع: "اتفقت الدولتان على تجاوز الأمر مقتل خاشقجي في سبيل إحلال السلام والاستقرار"

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين بارزين أعلموا السعودية أن واشنطن مستعدة للمضي قدماً في "إعادة ضبط" العلاقة، وتجاوز مقتل الصحفي جمال خاشقجي من أجل إصلاح العلاقات مع الرياض.

وقال مسؤول أمريكي رفيع: "اتفقت الدولتان على تجاوز الأمر مقتل خاشقجي في سبيل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، في حين تعتبر السعودية قضية خاشقجي أُغلقت، وقد أبلغت المسؤولين الأمريكيين بذلك مراراً، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأكدت المصادر أن "تجاوز قضية مقتل الإعلامي السعودي لا يعني التسامح مع الأمر أو تناسيه"، لافتة إلى أن بايدن سيناقش هذا الموضوع بشكل مباشر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عندما يلتقيان الشهر المقبل.

وبحسب "سي إن إن" فإن "بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية يعتقدون أن واشنطن يجب أن تقوم بخطوات أكبر من ذلك في سبيل محاسبة الأمير محمد بن سلمان على قتل خاشقجي".

وأضافت: "رغم ذلك يبدو أن التحول في سياسة الإدارة الأمريكية في طريقه للحدوث بعد أشهر من اللقاءات في الرياض بين كبيري مستشاري بايدن، بريت ماكغورك وآموس هوشتاين من جهة، والمسؤولين السعوديين من جهة أخرى، ومن ضمنهم ولي العهد السعودي".

وتمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بـ"نبذ" السعودية نتيجة مقتل خاشقجي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 2 يونيو/حزيران الجاري، أن بايدن يعتزم الاجتماع مع قادة الإمارات ومصر والأردن والعراق، إضافة إلى ولي العهد السعودي، خلال جولة سيجريها إلى الرياض الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة إن بايدن قرر السفر إلى السعودية، لإعادة بناء العلاقات مع المملكة ضمن مساعيه لخفض أسعار النفط والغاز وعزل روسيا عن محيطها الإقليمي والدولي.