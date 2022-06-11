إيران وفنزويلا توقعان اتفاق تعاون لمدة 20 عاما

الرئيس الفنزويلي "التوقيع على هذه الوثيقة بأنه بداية جديدة في العلاقات بين فنزويلا وإيران"

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت أن إيران وفنزويلا وقعا اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يزور طهران، إن "توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات".

وكان الرئيس الفنزويلي قد أكد في مقابلة مع القناة الإيرانيّة الناطقة بالإسبانية، "إيسبان تي في"، أنه "سيتم التوقيع اليوم على خطة للتعاون بين طهران وكراكاس لمدة 20 عامًا"، مشيرا إلى أن "التوقيع على هذه الوثيقة بأنه بداية جديدة في العلاقات بين فنزويلا وإيران" حسب موقع اينترنشنال.

وكثفت إيران وفنزويلا، اللتان تخضعان لعقوبات أميركية شديدة، تعاونهما في السنوات الأخيرة.

وتظهر وثائق من شركة النفط الوطنية الفنزويلية أن فنزويلا بدأت في استيراد النفط الخام الثقيل الإيراني لتزويد مصافيها المحلية بموجب عقد تبادلي.

وحصلت فنزويلا على معدات من إيران لتحديث مصافيها في السنوات الأخيرة بموجب اتفاقيات صداقة وتعاون مع طهران.