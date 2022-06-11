"ننصح الدول الصديقة في منطقة الخليج بعدم إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني"

وجه قائد الحرس الثوري علي رشا تنكسيري، رسالة تهديد لإسرائيل مساء اليوم السبت، أعلن فيها أن "وجودها يهدد الأمن في المنطقة".

جاء هذا على خلفية تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بأن "أيام الحصانة التي تهاجم فيها إيران إسرائيل قد ولت، ونحن سنتصرف امام ايران في أي زمان ومكان".

في غضون ذلك، عقب زيارة بينيت لأبوظبي ولقائه بالشيخ محمد بن زايد، خاطب تنكسيري دول الخليج وقال: "ننصح الدول الصديقة في منطقة الخليج بعدم إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، فهذا يقوض أمن المنطقة"

في وقت سابق، استغل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المنصة العامة في لقاء مع منظمي الحج إلى مكة، وهاجم إسرائيل. وأعرب خامنئي عن معارضته للدول العربية التي تميل إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.