مخاوف من انتقام إيراني: إسرائيل تعمل على إحباط هجوم في تركيا

الإيرانيين مصممون على الانتقام من الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل

تعمل مؤسسة الدفاع الاسرائيلية على إحباط هجوم انتقامي في تركيا، وتؤكد الليلة السبت، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريًا. وبحسب القناة الإسرائيلية "13" فإن المخاوف تنبع من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام من الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب إلى "الموساد" الإسرائيلي.

بسبب فشل الإيرانيين في إيذاء كبار المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية، يعمل الإيرانيون على إستهداف السيّاح، وتؤكد المؤسسة الأمنية الاسرائيلية هذا المساء: ان التحذير المستهدف تركيا كما أصدرته هيئة مكافحة الإرهاب قوي وقائم. واضاف ان "الايرانيين يحاولون اتباع قاعدة " العين بالعين والسن بالسن" واستهداف السياح الاسرائيليين".

تساعد أجهزة المخابرات التركية إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية، ولا تزال حرب العقول بين المخابرات الإسرائيلية والإيرانية حول إحباط هذا الهجوم مستمرة.