النرويج تقرر تحديد منتجات المستوطنات الاسرائيلية: "نعتقد أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي"

تعتقد النرويج ان المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي

أصدرت الحكومة النرويجية امس الجمعة قرارا بشأن المنتجات الغذائية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم عرضها على أنها منتجات مصنوعة في إسرائيل. بحسب ما نشر موقع "واللا" الاسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان ان المنتجات المعنية هي بالأساس نبيذ وزيت زيتون وفاكهة وخضروات وبطاطس من المستوطنات. واضاف البيان ان "موقف النرويج هو أن اسرائيل تشمل فقط الاراضي التي كانت تحت السيطرة الاسرائيلية قبل الرابع من حزيران (يونيو) 1967". وتعتقد النرويج ان المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي".

وردّ المتحدث باسم الخارجية ليئور حياط ان "وزارة الخارجية تدين قرار الحكومة النرويجية وضع بطاقات على المنتجات القادمة من بلدات إسرائيلية الضفة الغربية، وان هذا القرار لن يسهم في تعزيز العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وسيؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج وأهمية النرويج في تعزيز العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية ".

يقول مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل بصدد صياغة سلسلة من الإجراءات رداً على القرار النرويجي بشأن التدخل في القضية الإسرائيلية الفلسطينية التي كانت فريدة من نوعها منذ اتفاقيات أوسلو.

كما تترأس النرويج منتدى الدول المساهمة في السلطة الفلسطينية، والذي يجتمع عدة مرات في السنة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إحدى خطوات الرد الإسرائيلي قد تكون إنهاء التعاون مع المنتدى.