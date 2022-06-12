بايدن يصرح ان امكانية زيارته السعودية "ترتبط بأمن إسرائيل القومي"

الرئيس الأمريكي جو بايدن يشير الى زيارته الى السعودية لا ترتبط فقط بزيادة بانتاج النفط

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد اليوم بأن هدف زيارته الى السعودية هو دفع اتصالات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وليس فقط إقناع السعودية بزيادة انتاج النفط.

وسئل بايدن من جانب صحافيين إن قرر زيارة السعودية وأجاب "لا ليس بعد"، وعندما سئل ما الذي يؤخر القرار، وهل هو ينتظر أي التزام ما من جانب السعوديين حول أزمة الطاقة العالمية أجاب :"

لا، لا ، الالتزام من جانب السعوديين غير مرتبط بأي شيئ له علاقة بالطاقة، هذا يرتبط باجتماع أوسع بكثير سيحدث في السعودية (ربما مجلس دول التعاون الخليجي). لهذا السبب سأصل لهناك.وهذا يرتبط بأمنهم القومي- للإسرائيليين. يوجد لدي خطة وهي ترتبط بقضايا أكبر بكثير من الطاقة".

وبحسب "يسرائيل هيوم" بأن نية بايدن على ما ييدو تتعلق بالخطة الإقليمية التي افيد عنها بشكل غير رسمي حول تقدم إسرائيل والسعودية نحو تطبيع العلاقات، وذلك من خلال اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر الى السعودية بموجب اتفاقية السلام بين اسرائيل ومصر، والسماح للطائرات الاسرائيلية التحليق فوق الأجواء السعودية.