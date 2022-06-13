الأرجنتين تحتجز طائرة فنزويلية تقل طاقما من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين بمطار بوينس آيرس

موقع "أفاكسيونلين"،.. "الطائرة التي يمتلكها الحرس الثوري كانت تحمل بضائع من قطع غيارات السيارات لشركة خارجية"

أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس الأحد، أن السلطات الأرجنتينية احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لخطوط ماهان الجوية، مستأجرة لفنزويلا تقل طاقما من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين بمطار بوينس آيرس، منذ الإثنين الماضي بسبب شكوك حول أسباب دخولها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة نقلا عن مواقع إخبارية في الأرجنتين، أن "مجموعة من الوكالات الحكومية اتصلت بالطائرة 747 أثناء هبوطها في بوينس آيرس، بسبب وجود شيء مريب في تلك الطائرة".

وقال موقع "أفاكسيونلين"، إن "الطائرة التي يمتلكها الحرس الثوري كانت تحمل بضائع من قطع غيارات السيارات لشركة خارجية تعد من أكبر الشركات لصناعة السيارات".

وفي نفس السياق،أكد موقع "إيران إنترناشيونال" الإيراني، أن "وزير الأمن القومي الأرجنتيني، أنيبال فرنانديز، ذكر السبت، أن طائرة بوينج 747 فرضت عليها عقوبات أمريكية، ومملوكة لشركة ماهان إير للطيران الإيراني، ومؤجرة من قبل فنزويلا، تم احتجازها في مطار بوينس آيرس ومصادرة جوازات سفر 5 من أفراد الطاقم الإيرانيين".

من جانبه، نفى مدير العلاقات العامة في شركة ماهان للطيران، أمير حسين ذولا نواري، أن تكون الطائرة التي احتجزتها السلطات في الأرجنتين تملكها الشركة، مؤكدا أن "الطائرة التي تم احتجازها في الأرجنتين بيعت منذ أكثر من عام لشركة فنزويلية ولم يتم استئجارها"، مشيرا إلى أن "طاقم الطائرة تابع أيضًا لشركة الطيران الفنزويلية وليس له علاقة بخطوط ماهان الجوية".