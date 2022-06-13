الخارجية الإيرانية تؤكد أن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى طهران سوف تتم

أضاف سعيد خطيب زادة، "وهذا يحدث أيضا في سفارات إيران بمختلف الدول ولا يعني أي تبعية".

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى إيران سوف تتم، وسوف تعلن طهران عن توقيتها قريبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن: "ما حدث بالسفارة الروسية في طهران ولقاءات المسؤولين العسكريين بالسفير الروسي تأتي في إطار العلاقات الطبيعية والأطر الدبلوماسية"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأضاف سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "وهذا يحدث أيضا في سفارات إيران بمختلف الدول ولا يعني أي تبعية".

وكان السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، قد أعرب في وقت سابق، عن شكره لروسيا على موقفها المبدئي ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ينتقد طهران.

ومن جانب، قام عدد من المتقاعدين في أصفهان وشيراز، وسط البلاد، بالتجمع أمام مكتب ممثل المرشد في المدينة، متهمين النظام بإفقار الشعب؛ مما دفع رجال الأمن إلى اعتقال الكثير منهم.

وهتف المتقاعدون في أصفهان، ضد التحالف الروسي الإيراني بـ"الموت لروسيا". واعتبروا أن سفارة موسكو في طهران "وكر للتجسس".

كما رددوا هتافات للتنديد بالأوضاع المعيشية، واصفين ثورة 1979 بـ"الفتنة" وسبب إفقار الشعب الإيراني. ورفعوا شعار "ثورة 1979 فتنة أدت إلى إفقار الشعب".