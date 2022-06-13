الرئيس الفنلندي يؤكد أن بلاده لن تنضم إلى الناتو من دون السويد

نينيستو: "في السويد يقولون إن القضية الفنلندية هي شأننا، وبالطريقة نفسها، فإن قضية السويد هي من شأننا"

أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيست، أمس الأحد، أن بلاده لن تنضم إلى الناتو من دون السويد، مضيفا "عندما زرت السويد آخر مرة، أوضحت أنّ انضمام فنلندا يقترن بانضمام السويد".

وقال نينيستو عن إمكانية انضمام فنلندا للناتو بمعزل عن السويد: "في السويد يقولون إن القضية الفنلندية هي شأننا، وبالطريقة نفسها، فإن قضية السويد هي من شأننا، وهذا يعني أننا نمضي قدمًا، يدا بيد"، حسب وكالة سبوتنيك عربي.

وأشار نينيستو في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ في منطقة كولتارانتا غربي فنلندا: إلى أنّ "اعتراضات تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو كانت مفاجأة له"، مردفا أنه يتمنى أن "يكون هناك حل يلائم الجميع".

ومن جانبه، قال ينس ستولتنبرغ متحدثاً عن مطالب تركيا: إن "هذه مخاوف مشروعة، نتحدث عن الإرهاب، وعن تصدير الأسلحة"، مضيفاً: "يجب أن نتذكر ونفهم أنّ أي حليف في الناتو لم يعانِ هجمات إرهابية أكثر من تركيا".

ومن المقرر أن يزور الأمين العام لحف الناتو، ينس ستوكهولم، اليوم، في ختام زيارته لفنلندا.

ويذكر أنه قد تقدّمت كل من فنلندا والسويد، في 18 أيار/مايو، بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو وتلقى الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، طلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف.