مصر تبرم صفقة شراء أسلحة ضخمة من ايطاليا

في اطار الصفقة ستشتري مصر اسلحة بقيمة 10 حتى 12 مليار دولار من ايطاليا

افاد موقع "ماكو" الاسرائيلي نقلا عن وسائل اعلامية ايطالية أفادت بأن مصر وايطاليا في مراحل نهائية لإبرام صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء مقاتلات حربية، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفاصيل المفاوضات من الجانب المصري، وحاليا يتم انتظار تأكيد الجانب الايطالي، هذا البيع هو جزء من صفقة ضخمة بلغت ما بين 10 الى 12 مليار دولار، وهي من أكبر الصفقات في تاريخ مصر ومن الأكبر في ايطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتضح من التفاصيل ان الصفقة تضم 24 مقاتلة حربية من طراز "يوروفايتر تايفون" بما يشمل محركات، قطع غيار وأسلحة بحجم لم يتم الاعلان عنه. هذه مجرد إضافة لصفقة ضخمة في اطارها ستشتري مصر من ايطاليا 20 طائرة تدريب من طراز M-346، والذي يمتلكه سلاح الجو الاسرائيلي ايضا، اربعة سفن صواريخ من طراز FREMM ايطالية، وايضا قمر صناعي للتجسس سيستخدم لأغراض استخباراتية.

وذكرت التقارير الايطالية، بأن مقاتلات تايفون وطائرات التدريب سيتم توفيرهم بعد 3 سنوات من التوقيع على العقد. التقديرات هي بأن الأمر بات منتهيا وان مصر ستستلم الطائرات عام 2025. ويقوم الجيش المصري منذ سنوات بعملية تحديث باهضة حيت اشترى خلالها كميات كبيرة من الأسلحة من عدة دول، ومصر في قائمة أكبر عشر دول مستوردة للاسلحة في العالم، والتقديرات بأنها ابرمت من عام 2010 حتى 2020 صفقات أسلحة بقيمة 22 مليار دولار.