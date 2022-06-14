البيت الأبيض يعلن : الرئيس بايدن يصل إسرائيل في 13 تموز/يوليو

الرئيس الأمريكي سيزور السعودية ايضا وسيجتمع هناك مع عشرة زعماء اقليميين بينهم ولي العهد السعودي

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس جو بايدن يصل إسرائيل مساء 13 تموز/يوليو لزيارة تستمر 40 ساعة، حيث أن زيارته تأتي في إطار جولة في الشرق الأوسط. وذكر في بيان البيت الأبيض بأن هدف الزيارة هو :"تعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن وازدهار إسرائيل".

وبحسب النشر في "معاريف" من المرتقب أن يجتمع بايدن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومن المتوقع أن تجري الزيارة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وذكر بيان البيت الأبيض بأن هدف زيارته الى السلطة الفلسطينية هو لتأكيد دعمه لحل الدولتين، مع توفير وسائل متساوية من الأمن، الحرية والفرص للشعب الفلسطيني".

وخلال تواجده في إسرائيل، من المتوقع ان يجري جولة في منظومة القبة الحديدية التي تمول الولايات المتحدة جزءا منها، الزيارة ستجري بالتوازي مع انعقاد دورة "ألعاب مكابيه" حيث المتوقع أن يجتمع مع عدد من المتنافسين في الدورة ، كما من المتوقع أن يعقد قمة افتراضية بمشاركة رئيس حكومة الهند والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وفي أعقاب ذلك سيهبط بايدن في جدة بالسعودية، وسيجتمع هناك مع عشرة قادة اقليميين بينهم ولي العهد السعودي، المتحدث باسم البيت الابيض قال ان بايدن "سيناقش عددا متنوعا من القضايا الثنائية والاقليميه والدولية مع نظرائه، كما سيناقش وسائل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الاقليمي، بما يشمل البنى التحتية ومبادرات جديدة وواعدة بشأن المناخ، ايضا ردع التهديدات من ايران، تعزيز حقوق الانسان وتوفير الطاقة والأمن الغذائي العالمي".

وخلال زيارته الى السعودية من المتوقع ان يشارك بايدن في قمة مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية، الكويت، دولة الامارات العربية، قطر، البحرين وعُمان. وهذه القمة ستضم ايضا مصر، العراق والأردن؟