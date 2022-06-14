في تصريح لـ I24NEWS: السفير النيجيري لدى إسرائيل يأمل في تعميق العلاقات بين بلاده وإسرائيل في مجال الصحة والزراعة

ويأمل السفير النيجيري لدى إسرائيل، أن تتطور العلاقات بين إسرائيل ونيجيريا في مجال الصحة أيضا.

أكد السفير النيجيري لدى إسرائيل، نارت أوغسطين كولو، في اليوم العالمي لأفريقيا، أن "الاحتفال بإفريقيا في إسرائيل يتناسب بشكل جيد مع موضوعات هذا العام للأمن الغذائي والتغذية"، مضيفا أن "إسرائيل نجحت في زراعة مساحات واسعة من الأراضي وزيادة إنتاجياتها وأصبحت من أكثر الدول إنتاجية في مجال الغذاء".

وقال السفير في تصريح له لـ I24NEWS، إن "هناك أمور يمكن لإسرائيل أن تفعلها لتعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية، ولتطويرها ، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وزيادة إنتاجياتها".

وتابع السفير في تصريحه، "بالنسبة لنا، يمكن لإسرائيل أن تساعدنا بشكل أساسي في مجال الزراعة وآمل أن نعمل على تعميق علاقاتنا في هذا المجال" ، مشيرا إلى أن "إسرائيل تشاركنا القيم الإفريقية".

ومن جانب آخر، أشار السفير في حديثه بشأن وباء فيروس كورونا، إلى أن "بلاده لم تتأثر كثيرا بالمرض لأن سكانها صغار السن"، وأعرب عن شكره أيضا لدولة إسرائيل التي "سمحت له بأخذ الجرعات الثلاث" من اللقاح ضد كوفيد -19.

ويأمل السفير النيجيري لدى إسرائيل، أن تتطور العلاقات بين إسرائيل ونيجيريا في مجال الصحة أيضا.