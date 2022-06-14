إسرائيل وإيطاليا تبحثان صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا

قال بينيت، "أتطلع لليوم الذي سيقرر لبنان فيه استعداده للاستفادة من الغاز الطبيعي الموجود في مياهه الاقتصادية"

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، حيث ناقش الجانبان في الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين إسرائيل وإيطاليا، كما ناقشوا أوجه التعاون الممكنة في مجال الطاقة، لا سيما في ضوء إمكانية تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين إسرائيل وإيطاليا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، والتعامل مع أزمة الغذاء العالمية"، مضيفا، "اتفقنا على عقد لقاء يجمع الحكومتين قريبًا في إسرائيل، وذلك بعد قرابة 10 سنوات من عدم عقد مثل هذا اللقاء.. وأعتقد أنها خطوة في غاية الأهمية".

وأكد البيان، أن "أحد المواضيع الرئيسية التي تحدثنا عنها، والتي سنناقشها في وقت لاحق اليوم هي الطاقة، حيث تحتاج أوروبا حاليًا وبأسرع وقت ممكن إلى الطاقة، في حين نملك في إسرائيل الغاز الطبيعي الموجود في مياهنا الاقتصادية، ما يشكل بشرى سارة لكل من إسرائيل، وإيطاليا وأوروبا".

وبخصوص الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان، قال بينيت، "أتطلع لليوم الذي سيقرر لبنان فيه استعداده للاستفادة من الغاز الطبيعي الموجود في مياهه الاقتصادية"، مضيفا:" من المؤسف أن القيادة اللبنانية تنشغل في الخلافات الداخلية والخارجية، بدلاً من استخراج الغاز لصالح شعبها"، مردفا "أقترح على الحكومة اللبنانية انتهاز الفرصة لتحسين الاقتصاد اللبناني وبناء مستقبل أفضل للشعب والبدء بمعالجة هذه المسألة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد استقبل بعد ظهر اليوم الثلاثاء رئيس حكومة إيطاليا ماريو دراغي، في مستهل زيارته لإسرائيل وأجرى معه جلسة شملت محاور سياسية عدة، وتحدث الجانبان عن تعزيز العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا، وعن الوضع الجيوسياسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا وعن التعاون الوثيق بين الدولتين.