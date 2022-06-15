وزير الأمن الأرجنتيني يؤكد أن أحد أفراد طاقم الطائرة المحتجزة من أقارب وزير الداخلية الإيراني، والأرجنتين تحتجز خمسة إيرانيين

أضافت الوكالة، أن الشرطة الأرجنتينية فتشت غرف 14 من أفراد الطاقم الفنزويليين والخمسة الإيرانيين

أفاد وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن قاض أرجنتيني قرر منع مغادرة طاقم طائرة شحن فنزويلية أوقفت خارج بوينس آيرس منذ الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة، أن الشرطة الأرجنتينية فتشت غرف 14 من أفراد الطاقم الفنزويليين والخمسة الإيرانيين في اليوم التالي، لوجود شكوك لدى مسؤولي البلاد حول في وجود صلة لهؤلاء الأفراد بالحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية.

ومن جهته، قال وزير الأمن الأرجنتيني، أنيبال فرنانديز، عن أفراد طاقم الطائرة الإيرانيين الخمسة المحتجزين، إن أحدهم، وهو غلام رضا قاسمي، من أقارب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مضيفا لشبكة "تي إن"، بأن اسم غلام رضا قاسمي يتوافق مع اسم عضو في الحرس الثوري ومدير شركة مرتبطة بفيلق القدس.

وكان وحيدي متورطا في تفجير "آميا" كقائد لفيلق القدس في ذلك الوقت، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وصادرت السلطات الأرجنتينية جوازات سفر الطاقم الإيراني، واحتجز الفنزويليون، بعد أن صادرت الشرطة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ووثائق في مداهمة الفندق التي استمرت سبع ساعات.

وزار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إيران مؤخرًا، حيث وقع البلدان اتفاق تعاون مدته 20 عامًا السبت الماضي.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد أكدت أن السلطات الأرجنتينية احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لخطوط ماهان الجوية، مستأجرة لفنزويلا تقل طاقما من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين بمطار بوينس آيرس، بسبب شكوك حول أسباب دخولها البلاد.