فرنسا تعلن اعتقال مسؤول كبير في تنظيم داعش في مالي

أكدت هيئة الأركان الفرنسية ، اليوم الأربعاء، أن جنودا فرنسيون اعتقلوا مسؤولا جهاديا كبيرا في مالي في المنطقة الحدودية مع دخول انسحابهم من هذا البلد المرحلة الأخيرة.

وقالت الهيئة، "ليل 11 إلى 12 حزيران/يونيو 2022 أدت عملية نفذتها قوة برخان (...) إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى".

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية، قد أعلنت يوم 13 نوفمبر 2020، القضاء على قائد تنظيم القاعدة في منطقة الساحل المسمى باه آغ موسى في عملية بشمال مالي، حسب موقع الشروق.