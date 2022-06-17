تركيا قصفت الأربعاء "مركزا لحزب العمال الكردستاني" في العراق

استخدمت أنقرة "طائرات مسيّرة مسلّحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمّعًا لحزب العمّال الكردستاني"

قصفت تركيا الأربعاء في العراق "مركزا لحزب العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار" من الحزب، حسبما أفادت الخميس قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونيّة التركيّة الرسميّة.

واستنادا إلى القناة التي لم تذكر أيّ مصادر، استخدمت أنقرة "طائرات مسيّرة مسلّحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمّعًا لحزب العمّال الكردستاني" في سنجار، وذلك خلال عمليّة نفّذها الجيش والاستخبارات التركيان بشكل مشترك.

وأضافت القناة أنّ "قادة كبارا" من حزب العمّال الكردستاني كانوا في اجتماع وقت الضربة وأنّه جرى تحييد "ستة إرهابيّين".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع تأكيد هذه المعلومات. يخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

منتصف نيسان/إبريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.