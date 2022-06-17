رئيسي: منطقتنا لن تكون مكانا لتواجد الاميركيين

"منطقتنا سوف لن تكون مكانا لتواجد الاميركيين."

اكد رالئيس الايراني ابراهيم رئيسي بان المنطقة سوف لن تكون مكانا لتواجد الاميركيين. وقال في كلمته الخميس في حشد من المواطنين في مدينة اصفهان "ان العدو يسعى لايجاد موطئ قدم لنفسه في المنطقة ولكني اعلن بان منطقتنا سوف لن تكون مكانا لتواجد الاميركيين.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا"، اكد رئيسي، أننا اليوم ورغم إالتهديدات، أقوى من أي وقت مضى، وقال: ان إيران وبفضل دماء الشهداء والشعب المؤمن لها اليد العليا والأقوى في الساحة". واضاف: ان يدنا العليا في مختلف المجالات تحققت في ظل الجهود الدؤوبة المبذولة وان ايران اليوم تحولت الى مركز الصحوة الاسلامية.

وتابع رئيسي "ن اميركا وبمخطط اسرائيل واموال بعض دول المنطقة سعت لايجاد موطئ قدم لها في المنطقة الا ان منهج الشهيد سليماني وايمان وعقيدة الشعب والشباب حالت دون ذلك".