تقرير: "إيران تبني منشأة نووية جديدة في "نطنز" ستتم حمايتها بواسطة قنابل تخرق التحصينات"

وتشير التقديرات إلى أن المنشأة مخصصة لتخصيب اليورانيوم

تراقب إسرائيل والولايات المتحدة الحفريات بالقرب من المنشأة النووية الإيرانية في نطنز، والتي تهدف على ما يبدو إلى بناء منشأة أخرى في أعماق الجبال ستكون محمية من القنابل المخترقة للتحصينات. جاء هذا وفقًا لتقرير نُشر في وقت مبكر من صباح الجمعة في "نيويورك تايمز". وفقًا لمصادر أمريكية، سيستغرق بناء المنشأة الجديدة أكثر من عام، وقد تكون أيضًا مقاومة للهجمات الإلكترونية.

وتشير التقديرات إلى أن المنشأة مخصصة لتخصيب اليورانيوم ومن المتوقع أن تحل محل المنشأة التي هاجمتها إسرائيل في نطنز في أبريل 2020. وبحسب التقرير، اخترقت إسرائيل عملاء البرنامج النووي الإيراني الذي زرع القنابل هناك. ونُسبت العملية وقتها إلى المؤسسة الإسرائيلية.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتابعون بناء المنشأة الجديدة منذ أكثر من عام، لكنهم ليسوا قلقين من أن المنشأة على بعد عدة سنوات من الاكتمال. وبحسبهم فإن مراقبة بناء المنشأة الجديدة مستمرة منذ أكثر من عام والاشتباه في أن الغرض منها هو استبدال منشأة الطرد المركزي التي تعرضت للقصف قبل نحو عامين.