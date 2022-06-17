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i24news
دولي
بريطانيا توافق على طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة
بريطانيا توافق على طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة
i24NEWS - Reuters
17 يونيو 2022, 11:36 ص
دقيقة 1
Jeff Kadec (AFP/Archive)
جوليان اسانج يتحدث الى وسائل الاعلام امام المحكمة العليا في لندن في 5 كانون الاول/ديسمبر 2011
ويكيليكس: قرار تسليم أسانج "يوم مظلم لحرية الصحافة"
ويكليكس
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