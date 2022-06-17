English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • بريطانيا توافق على طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

بريطانيا توافق على طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة

i24NEWS - Reuters

دقيقة 1
جوليان اسانج يتحدث الى وسائل الاعلام امام المحكمة العليا في لندن في 5 كانون الاول/ديسمبر 2011
Jeff Kadec (AFP/Archive)جوليان اسانج يتحدث الى وسائل الاعلام امام المحكمة العليا في لندن في 5 كانون الاول/ديسمبر 2011

ويكيليكس: قرار تسليم أسانج "يوم مظلم لحرية الصحافة"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق