الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لن يعقد لقاء شخصي مع ولي العهد السعودي

قلل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، من أهمية لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وشدد على أن اللقاء سيعقد في إطار دولي.

وقبل صعوده إلى مروحية متوجها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلَّتِه المطلة على المحيط قال بايدن "لن ألتقي محمد بن سلمان. أنا ذاهب إلى اجتماع دولي سيكون هو جزءا منه".

لكن الصيغة المستخدمة تعكس مدى إحراج بايدن الذي يدرك أن زيارته المرتقبة إلى السعودية في تموز/يوليو ستكرس استعادة ولي العهد السعودي مكانته دوليا بعدما كان معزولا إلى حد كبير بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الرئيس الأميركي أنه لن يغير الطريقة التي يتعامل بها مع ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال في رد على سؤال بشأن طريقة تعامله مع الملف خلال زيارته للسعودية إنه سيتعامل معها "بنفس الطريقة التي كنت أتعامل بها" في السابق، حسب موقع الحرة.