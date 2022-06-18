الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لن يعقد لقاء شخصي مع ولي العهد السعودي

أكد الرئيس الأميركي أنه لن يغير الطريقة التي يتعامل بها مع ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

قلل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، من أهمية لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وشدد على أن اللقاء سيعقد في إطار دولي.

وقبل صعوده إلى مروحية متوجها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلَّتِه المطلة على المحيط قال بايدن "لن ألتقي محمد بن سلمان. أنا ذاهب إلى اجتماع دولي سيكون هو جزءا منه".

لكن الصيغة المستخدمة تعكس مدى إحراج بايدن الذي يدرك أن زيارته المرتقبة إلى السعودية في تموز/يوليو ستكرس استعادة ولي العهد السعودي مكانته دوليا بعدما كان معزولا إلى حد كبير بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الرئيس الأميركي أنه لن يغير الطريقة التي يتعامل بها مع ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال في رد على سؤال بشأن طريقة تعامله مع الملف خلال زيارته للسعودية إنه سيتعامل معها "بنفس الطريقة التي كنت أتعامل بها" في السابق، حسب موقع الحرة.

https://twitter.com/i/web/status/1537820438319009792 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن "الرئيس بايدن يصدق تقرير الاستخبارات الأميركية الذي نشره والذي يؤشر إلى وقوف الأمير محمد بن سلمان خلف عملية الاغتيال"، مضيفة أن "من الواضح أنه لم يكن لينشر هذا التقرير إذا لم يكن يصدقه"، مشيرة إلى أن "بايدن لن يتجاهل قضايا حقوق الإنسان عندما يزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل".

وكان البيت الأبيض، قد كشف الثلاثاء الماضي، في بيان أن بايدن سيبدأ جولته في المنطقة بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم يتوجه إلى السعودية حيث سيشارك في اجتماع بمدينة جدة يضم قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب مصر والأردن والعراق.

وأشار البيت الأبيض إلى أن زيارته للسعودية تأتي بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنه عبر عن تقديره له وتطلعه إلى "هذه الزيارة المهمة"، ووصف السعودية بأنها "كانت شريكة استراتيجية للولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثمانية عقود".