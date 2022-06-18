الرئيس الإيراني ينتقد واشنطن غداة فرضها عقوبات على منتجين ايرانيين للبتروكيميائيات

رئيسي: أنا متفاجئ من تصرف الأميركيين: يوجهون رسالة لصالح التفاوض من أجل اتفاق، ومن جهة، يمددون قائمة العقوبات

انتقد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، أمس الجمعة، واشنطن لفرضها عقوبات جديدة على منتجين ايرانيين للبتروكيميائيات تشتبه الولايات المتحدة في أنهم يتحايلون على العقوبات الدولية.

وقال رئيسي أمام مناصريه، حسبما نقلت وكالة "ايرنا" الرسمية للأنباء "أنا متفاجئ من تصرف الأميركيين: من جهة، يوجهون رسالة لصالح التفاوض من أجل اتفاق، ومن جهة أخرى، يمددون قائمة العقوبات. لا أفهم كيف يمكن لذلك أن يعمل؟"، مضيفا "يجب أن يعطينا العالم الحق بعدم الوثوق بالولايات المتحدة لأنهم ينتهكون اتفاقياتهم".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الخميس الماضي عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيميائيات إيرانيين وكذلك على شركات وهمية في الصين والإمارات، متهمة إياهم بمساعدة طهران في بيع منتجاتها في الخارج رغم العقوبات على قطاع البتروكيميائيات الايراني.

يشار إلى أن العقوبات الجديدة تأتي في وقت وصلت المحادثات النووية مع إيران الى طريق مسدود.

ويذكر أن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أكد بان المنطقة لن تكون مكانا لتواجد الاميركيين، وقال في كلمته الخميس الماضي في حشد من المواطنين في مدينة اصفهان "ان العدو يسعى لايجاد موطئ قدم لنفسه في المنطقة ولكني اعلن بان منطقتنا سوف لن تكون مكانا لتواجد الاميركيين.