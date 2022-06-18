باراغواي تؤكد أن أحد أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين على صلة بفيلق القدس

قال إستيبان أكينو، إن "الكابتن غلام رضا قاسمي ليس مجرد تشابه أسماء. إنه شخص مرتبط ب(فيلق) القدس"

أعلنت باراغواي، أمس الجمعة، أن إيرانيا من أفراد الطائرة الفنزويلية العالقة في الأرجنتين منذ 11 يوما، مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مناقضة بذلك رواية الحكومة الأرجنتينية.

وقال مدير الاستخبارات في باراغواي إستيبان أكينو، إن "الكابتن غلام رضا قاسمي ليس مجرد تشابه أسماء. إنه شخص مرتبط ب(فيلق) القدس"، مضيفا لإذاعة "730 ايه ام" أن "وجود هذا الشخص، كما نعرف وما أكدته وكالات حليفة (...) هو شخص مرتبط ب(فيلق) القدس بلا شك (...) وهذا أمر مثير للقلق".

وأكد إستيبان أكينو، "عندما حصلنا على هذا التأكيد، نبهنا نظراءنا في المنطقة"، مردفا أن التنبيه "صدر في الوقت المناسب". وأشار إلى "رد الفعل السريع للحكومتي الأرجنتين وأوروغواي".

وتتعارض تصريحات أكينو مع تأكيد وزير الأمن الأرجنتيني أنيبال فرنانديز الذي ذكر هذا الأسبوع إن طائرة الشحن لا تقل أيا من عناصر فيلق القدس. وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء المنصرم إنه لم يتم التوصل إلى "شيء سوى تشابه في الأسماء".

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد أكدت، أن السلطات الأرجنتينية احتجزت طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لخطوط ماهان الجوية، مستأجرة لفنزويلا تقل طاقما من 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين بمطار بوينس آيرس، بسبب شكوك حول أسباب دخولها البلاد.

ويذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زار إيران مؤخرًا، حيث وقع البلدان اتفاق تعاون مدته 20 عامًا.