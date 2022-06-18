مصدر أمني اسرائيلي: تم احباط عدة عمليات إرهابية والإيرانيون يعرفون من إسرائيلي ومن لا

بحسب المصدر، فإن هذه "حادثة خطيرة للغاية يصعب السيطرة عليها"

كشف مصدر أمني اسرائيلي، اليوم (السبت)، أن العملية الإيرانية في اسطنبول قد بدأت بالفعل، وهي حدث متجدد يحاول وقفه الآن، جاء هذا بحسب ما نشر موقع N12 الاسرائيلي.

وبحسب المصدر، فإن هذه "حادثة خطيرة للغاية يصعب السيطرة عليها"، على الرغم من التعاون الوثيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والتركية.

وقال المصدر إن عدة محاولات لتنفيذ هجوم في اسطنبول قد توقفت بالفعل، لكنه أوضح أن الفصائل الإيرانية في المنطقة تعرف بأمر الإسرائيليين في فنادق المدينة، وأنها تعرف من هو الإسرائيلي ومن ليس كذلك.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هدف إيران هو إيذاء الإسرائيليين أينما كانوا والمعيار الوحيد الذي يجعل الشخص هدفًا هو أن يكون إسرائيليًا.

تم تشديد تحذير السفر إلى تركيا أمس بعد معلومات جديدة تلقتها مؤسسة الدفاع الاسرائيلية، تشير إلى أن إيران تعتزم تنفيذ هجوم أو عدد من الهجمات بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع. بعد ذلك، طُلب من الإسرائيليين الذين بقوا في اسطنبول، يقدر عددهم بحوالي 2000، اتخاذ بعض الاحتياطات الإضافية.