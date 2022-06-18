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خبير أمريكي: صواريخ كاليبر الروسية "قاتلة ودقيقة"

i24news

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صورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.
Russian Defense Ministry Press Service via APصورة مأخوذة من لقطات غير مؤرخة وزعتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لاطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منصة إطلاق محمولة على شاحنات في مكان ما في روسيا.

خلص الخبير إلى أن البحرية الروسية تنتشر في أماكن ذات أهمية استراتيجية على هذا الكوكب

قال أليكس باتلي، الخبير الأمريكي المعروف في مجال الأمن، إن الصواريخ المجنحة الروسية، تعتبر من الأسلحة "القاتلة والدقيقة". وأشار الخبير إلى أن التصميم الأخير لهذه الصواريخ، قادر على إصابة الأهداف من مسافة كبيرة ويحمل رأسا حربية يبلغ وزنها 450 كيلوغراما ويمكن تجهيزه بحشوات تقليدية ونووية.  بحسب وكالة "نوفوستي" الروسيّة.

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ونوه الخبير بأن هذه الصواريخ، تستخدم لتجهيز الغواصات النووية وغير النووية والفرقاطات والسفن السطحية الأكبر. ونظرا لأدائها العالي، فهي توفر إمكانات هجومية كبيرة حتى للسفن الحربية الصغيرة مثل الكورفيتات(الحرقات).

وخلص الخبير إلى أن البحرية الروسية تنتشر في أماكن ذات أهمية استراتيجية على هذا الكوكب، لذا فإن التصاميم المتقدمة للروس في مجال علم الصواريخ ستظل "تهديدا" للغرب لسنوات عديدة قادمة.

ويشار إلى أن الجيش الروسي يستخدم بنجاح الصواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" و"كينجال"، لتدمير المنشآت المهمة استراتيجيا، ومستودعات الذخيرة وتجمعات الأفراد المعادية خلال العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير.

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