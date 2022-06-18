تقرير: حسين الطيّب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران وراء محاولات مهاجمة الإسرائيليين في تركيا

في جهاز الأمن السرائيلي ، الخوف مستمر من تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في تركيا

يتواصل الخوف في جهاز الأمن الاسرائيلي من تنفيذ "الجماعات الإيرانية" لهجمات ضد إسرائيليين في تركيا. هذا، في ضوء تقييم الوضع الذي حدث أمس، مع استمرار الفرق الإيرانية في الميدان بدافع متزايد لإيذاء الإسرائيليين. بحسب ما نشر موقع "واينت" الاسرائيلي.

في غضون ذلك، فإن الشخص الذي يقف وراء تلك الفرق، بحسب التقارير، هو حسين الطيب، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري في إيران.

وبحسب تقارير إعلامية عربية، يوصف الطيب بأنه "حيوان جريح وفي حالة جنون عميق". مهندس الهجمات الإيرانية هو من أقوى رجال الأمن في البلاد منذ 15 عاما وتقلد عددا من المناصب العسكرية والأمنية المهمة مثل قائد الباسيج وهي مليشيا مسلحة تابعة للحرس الثوري، بين 2007-2009.

في عام 2009، بدأ تحول في مكانه، وأعطي صلاحيات أوسع نتيجة لتوسع أنشطة المخابرات الإيرانية خارج حدود البلاد.

كما ورد أنه انتهك حقوق الإنسان الأساسية خلال الثورة الطلابية في يوليو 1999 وحركة الاحتجاج الخضراء في عام 2009 ، والتي تظاهرت ضد نتائج الانتخابات في البلاد، عندما شعر العديد من المواطنين أنهم سرقوا أصواتهم. وهو يعرف قوة العصا أفضل من العقل والحكمة.