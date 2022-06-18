جونسون ينبه الحلفاء الى الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ينبه الحلفاء الغربيين الى ضرورة الاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

نبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحلفاء الغربيين الى ضرورة الاستعداد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا، وحض على تقديم دعم متواصل لكييف أو المخاطرة ب"أعظم انتصار للعدوان" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مقال حمل توقيعه ونشر على موقع صحيفة "صنداي تايمز"، كتب جونسون إن الدول الأجنبية الداعمة لكييف يجب أن تتحلى بالجرأة لضمان أن يكون لدى أوكرانيا "القدرة الاستراتيجية للصمود، وفي النهاية تحقيق النصر".

وقام جونسون بزيارة مفاجئة لكييف الجمعة، غداة زيارة زعماء فرنسا والمانيا وايطاليا ورومانيا للعاصمة الأوكرانية لدعم ترشحها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

وعرض رئيس الوزراء البريطاني على الرئيس فولوديمير زيلينسكي برنامج تدريب عسكري مكثف للقوات الأوكرانية لمساعدتها في القتال ضد القوات الروسية.