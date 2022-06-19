تقرير إسرائيلي: روسيا تجهز لمشروع إدانة ضد إسرائيل في مجلس الأمن

مسؤول إسرائيلي يقول ان الخطوة الروسية تأتي بسبب الموقف الإسرائيلي من الملف الأوكراني

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن روسيا تدفع نحو التصويت على مشروع ادانة لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب الهجوم المنسوب لإسرائيل في مطار دمشق الدولي. وتشير مسودة المشروع الذي تدفعه روسيا ضد إسرائيل الذي حصلت عليه "كان" إلى أن "الهجوم محظور بموجب القانون الدولي، ويخالف سيادة سوريا ودول الجوار، ويقوض الاستقرار والأمن في المنطقة". لذلك ذكر أن "من يقوم بمثل هذا الهجوم يجب أن يتحمل المسؤولية" وذكر ان النشاط المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي يمس بحرية الملاحة الجوية المدنية، الدولية والمحلية".

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن من وراء هذه الخطوة ضد إسرائيل يقف ايضا "دفع ثمن" تدفعه موسكو جراء السياسة الإسرائيلية بخصوص أوكرانيا، وليس فقط الهجوم المنسوب لإسرائيل في مطار دمشق، وبرأيهم احتمال حصول روسيا على دعم للقرار ليس مرتفعا. وشدد مسؤول إسرائيلي إن "ايران تواصل استخدام الأراضي السورية ومطار دمشق الدولي لتهريب الأسلحة".

وتسبب الهجوم المنسوب لإسرائيل الأسبوع الماضي بتوقف نشاط مطار دمشق الدولي، وأدى الى انتقاد وإدانة من جانب روسيا لإسرائيل بسبب الهجوم المنسوب لها على المطار.