إيران تحمل الولايات المتحدة المسؤولية توقف المحادثات مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي

وأضاف سعيد خطيب زادة “نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها”

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للتوصل إلى “اتفاق جيد” مع القوى العالمية، إلا أنه ألقى باللوم على الولايات المتحدة في تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها”، حسب موقع العربية.

وبدا إحياء الاتفاق النووي قريبا في مارس/آذار، لكن المحادثات تعثرت ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وكان الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب، قد انسحب في عام 2018 من الاتفاق، الذي قامت بموجبه إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك حدودها النووية الأساسية بعد حوالي عام.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع المنصرم إنها تنتظر ردا من إيران بشأن إعادة العمل بالاتفاق دون قضايا “خارجية“، في إشارة محتملة إلى مطالبة إيران برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية.