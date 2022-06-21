تقرير للطاقة الذرية: إيران تستعد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) في محطة فوردو

إيران تصعد من وتيرة تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6)

ذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، أن إيران تصعد من وتيرة تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) في موقع فوردو تحت الأرض والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

وجاء في التقرير السري للأعضاء أن مفتشي الوكالة تحققوا السبت المنصرم، من أن "إيران مستعدة لضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم"، (المادة التي تخصبها أجهزة الطرد المركزي)، في المجموعة الثانية من اثنتين من أجهزة (آي.آر-6) في فوردو، وهو موقع مقام داخل جبل.

وقال التقرير، الذي أكدته وكالة الطاقة الذرية، "إن الوكالة لم تتلق حتى الآن إيضاحات من إيران بشأن وتيرة الإنتاج التي تنوي تنفيذها فيما يخص السلسلة السالفة الذكر بعد الانتهاء من التخميل".

كما لم تخبر إيران الوكالة بوضوح إلى درجة نقاء سيصل إليها تخصيب اليورانيوم داخل السلسلة بعد التخميل. وسبق أن أبلغت إيران الوكالة بأنه يمكن استخدام سلسلتي (آي.آر-6) للتخصيب إلى درجة نقاء 5% أو 20%.

وأبلغت إيران وكالة الطاقة الذرية، أمس الاثنين، بأن "تخميل" السلسلة، وهي عملية تسبق التخصيب وتشمل أيضا ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في الأجهزة، بدأت الأحد.

ومع تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء اتفاق 2015 النووي منذ فترة طويلة، فإن أي تصعيد آخر في مواجهة طهران مع الغرب يجازف بالقضاء على آمال الحد من التقدم النووي الذي تحرزه ورفع العقوبات المفروضة عليها.