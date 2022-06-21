بلينكن ولابيد يناقشان زيارة بايدن المرتقبة لإسرائيل :"سيكون للزيارة تأثير كبير"

السفارة الامريكية تعلن ان زيارة بايدن المرتقبة لاسرائيل غير مرتبطة بالتغيرات السياسية الأخيرة

اجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، ناقش الجانبان خلالها الزيارة القريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وذكر البيان الصادر عن لابيد إن "الزيارة تشكل فرصة لتشديد العلاقة الشخصية العميقة للرئيس مع إسرائيل، للالتزام الأمريكي لأمن إسرائيل وتعزيز مكانة إسرائيل في المنطقة".

وأضاف البيان :"للزيارة يوجد تأثير كبير على المنطقة وعلى الكفاح ضد ايران والامكانيات الهائلة لرفع مستوى الاستقرار والأمن الاقليمي، وزير الخارجية يائير لابيد أطلع وزير الخارجية الامريكية حول رحلته الوشيكة الى تركيا وعلى النشاط المشترك ضد الإرهاب مع الحكومة التركية".

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في 13 تموز/يوليو القادم وبعد ذلك سيزور السعودية، في التواريخ 15 و16 تموز/يوليو وسيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ويشار الى ان المتحدث باسم السفارة الامريكية تطرق امس الى الاعلان عن الانتخابات في اسرائيل وارتباطه بالزيارة وقال ان البيت يتطلع الى زيارة بايدن الى اسرائيل.

وقال المتحدث باسم السفارة "اسرائيل شريكة استراتيجية" واضاف "نحن نحترم العمليات الديموقراطية التي تحدث بها، اضافة لذلك ، يوجد لدينا تحالف استراتيجي مع اسرائيل وهو اعلى من كل حزب هذا او ذلك، الرئيس يتطلع بفارغ الصبر الى الزيارة الشهر المقبل".