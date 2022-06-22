توقيع اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل لدعم مشروع صحي بغانا

قال نسيم بن إيلي، "نحن سعداء بالعمل مع الاتحاد لائتمان الصادرات، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة".

أفادت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، أمس الثلاثاء، أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية تعاون لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشروع الرعاية الصحية في غانا، الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم (147 مليون دولار).

وأضافت الوكالة أنه وقع الاتفاقية، كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة لحكومة الإمارات، ونسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، مؤكدة وتعد الاتفاقية أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات و"إسرائيل" منذ توقيع اتفاق التطبيع، في سبتمبر/أيلول 2020،".

وفي هذا السياق، قال نسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسرائيلية: "نحن سعداء بالعمل مع الاتحاد لائتمان الصادرات، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في عام 2020 لتعزيز التجارة بين البلدين".

ومن جهتها أوكلت وزارة الصحة بغانا، وفق "وام"، لشركة التنمية والبناء المحدودة، وهي شركة هندسية وإنشائية في "إسرائيل" ولها مقر في الإمارات، مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 406 ملايين درهم (110,533 ملايين دولار)، ما سيعزز توفير سهولة الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة لآلاف من المواطنين الغانيين.

وبموجب الاتفاقية، ستضمن الاتحاد لائتمان الصادرات بالاشتراك مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية التسهيلات المالية التي يقدمها بنك الخصم الإسرائيلي إلى وزارة المالية في غانا، والتي ستدفع لشركة التنمية والبناء المحدودة لبناء المستشفيات.

وتجمع الاتفاقية بين وكالتي ائتمان الصادرات في كل من الإمارات و"إسرائيل"، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والهندسة في غانا، وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري.