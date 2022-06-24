وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يلتقي نظيره الروسي لافروف

والتقى وزير الخارجية الروسي لافروف في طهران، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي.

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان امس الخميس بنظيره الروسي سيرغي لافروف في مبنى الخارجية الايرانية في العاصمة طهران. بحسب وكالة الانباء الايرانية (ارنا).

وجاءت مناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين ايران وروسيا والتعاون الثنائي فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية والاقتصادية ضمن جدول اعمال وزير الخارجية الروسي في زيارة طهران.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس الاربعاء في طهران، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي.

وكان وزير الخارجية الروسي قد وصل الى طهران في وقت سابق امس الاربعاء تلبية لدعوة من وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان.