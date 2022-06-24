إيران: الاتهامات الإسرائيلية بتنفيذ هجمات إرهابية في تركيا "سخيفة"

الاتهامات الإسرائيلية لإيران تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين تركيا وإيران.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم (الجمعة)، إن الاتهامات الإسرائيلية لإيران بشأن نيتها تنفيذ هجمات إرهابية في تركيا "سخيفة" وتهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين تركيا وإيران.

في غضون ذلك، أفادت إيران صباح اليوم أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بقتل صياد حودائي، ضابط الحرس الثوري، بالقرب من منزله الشهر الماضي.

كما تذكرون، أفادت الأنباء في تركيا أمس، عن اعتقال عشرة مشتبه بهم بينهم مواطنون إيرانيون للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم على مدنيين إسرائيليين في تركيا، انتقاما لاغتيال حودائي.

وبحسب ما ورد داهمت قوات الأمن التركية ثلاثة منازل في أنحاء اسطنبول، بالإضافة إلى فندق في منطقة يوغلو بالمدينة، حيث اعتقلت المشتبه بهم وصادرت أسلحتهم. كما أفادت الأنباء أن الموساد نقل الإسرائيليين من تركيا في طائرة خاصة. بحيث خطط الايرانيون هجوم على سائح إسرائيلي - بالإضافة إلى هجوم خطف سفير إسرائيلي سابق وزوجته كانا مسافرين في اسطنبول كسائحين.