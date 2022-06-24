الأمم المتحدة: "شبح الجوع يهدد العالم" 34 دولة على شفا خطر غير مسبوق

"نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات بعد كورونا واضطرابات المناخ"

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن هناك خطرا حقيقيا في ما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام، مشيرا إلى أن "ملايين الأشخاص في 34 دولة أخرى على شفا المجاعة"ودعا إلى اجتماع على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع.

وقال عبر الفيديو للاجتماع المنعقد في برلين: "نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة.. أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي تراكمت على مدى سنوات مثل اضطرابات المناخ وباء كورونا والخلل الكبير في وتيرة التعافي".

وبحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهو مقياس تستخدمه وكالات الأمم المتحدة والأجهزة الإقليمية وجماعات الإغاثة لتحديد مستوى انعدام الأمن الغذائي، يتعرض أكثر من 460 ألف شخص في الصومال واليمن وجنوب السودان لظروف المجاعة. وهذه هي مرحلة ما قبل الإعلان عن حدوث مجاعة في منطقة ما.

وأضاف أنه ربما يصعب التوصل إلى حل فعال لهذه الأزمة ما لم تجد أوكرانيا وروسيا، اللتان تسهمان بنحو 29% من صادرات القمح العالمية، سبيلا لاستئناف التجارة بشكل سليم.