خمس دول غربية ترحّب بتقدّم المحادثات الليبية وتدعو إلى انتخابات عاجلة

رفضت الدول بشدة "الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية"

رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، أمس الجمعة، بالتقدّم المحرز في المحادثات الليبية بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته: "نرحب بدرجة التوافق التي جرى التوصّل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، ونقدّر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

ودعت الدول الخمس في بيانها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى "الإسراع في وضع الأساس القانوني تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات صدقية وشفافة في أقرب وقت ممكن"، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات "على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا".

وأشارت الدول الخمس إلى أنّ "خريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي حدّدت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 من حزيران/يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو ما لم يحصل"، مشددة في بيانها على "الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد"، وأنّه "يجب أن يجري تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن".

ورفضت الدول بشدة "الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة تشكّل من خلال عملية شرعية وشفافة".

وتصاعدت المخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بدلا من حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.