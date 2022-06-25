بوريل يعلن أن محادثات فيينا حول النووي الإيراني ستُستأنف في الأيام المقبلة

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت خلال زيارة لطهران إن المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ستُستأنف في الأيام المقبلة.

وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإيرانية "سنستأنف المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة" في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015. وأضاف "الهدف الأساسي لزيارتي هو كسر الدينامية الحالية، أي دينامية التصعيد" وكسر الجمود في المحادثات.

بدوره، قال وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبداللهیان "نأمل في أن یقوم الجانب الأميرکي هذه المرة بإجراءا مسؤولة في مسار المفاوضات والتوصل إلى نقطة نهائية للاتفاق" بحسب ما نقات عنه وكالة "إسنا".

وأشار عبداللهيان إلى "أننا أجرينا مباحثات تفصيلية وايجابية مع الاتحاد الاوروبي" مضيفا أن "حفظ وتوسيع العلاقات مع هذا الاتحاد يأتي ضمن اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواصلة تعاونها مع قارة اوروبا، وبما يشمل كافة الدول الاعضاء وغير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي"وفق وكالة "إرنا".

وأكد "نحن مستعدون لبدء المفاوضات في غضون الايام القادمة" لافتا إلى أن "الحكومة الايرانية تولي أهمية الى مصالح شعبها".