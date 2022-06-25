أردوغان وستولتنبرغ يبحثان انضمام السويد وفنلندا للناتو

كما أكّد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر المفروض على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، القضايا المتعلقة بطلب انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ونقلًا عن وكالة الأناضول.

وأكّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة وصادقة ضد تنظيم "بي كي كي / بي واي دي / واي بي جي" الإرهابي.

كما أكّد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر والقيود المشابهة المفروضة على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية، وعدم اللجوء إلى هذه الوسائل مرة أخرى في المستقبل.