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أردوغان وستولتنبرغ يبحثان انضمام السويد وفنلندا للناتو

i24news

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابًا خلال حفل وضع حجر الأساس لأول جسر في "قناة اسطنبول" العملاقة الموازية لمضيق البوسفور في 26 يونيو 2021
TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابًا خلال حفل وضع حجر الأساس لأول جسر في "قناة اسطنبول" العملاقة الموازية لمضيق البوسفور في 26 يونيو 2021

كما أكّد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر المفروض على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، القضايا المتعلقة بطلب انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ونقلًا عن وكالة الأناضول.

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وأكّد الرئيس أردوغان خلال الاتصال ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة وصادقة ضد تنظيم "بي كي كي / بي واي دي / واي بي جي" الإرهابي.

كما أكّد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر والقيود المشابهة المفروضة على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية، وعدم اللجوء إلى هذه الوسائل مرة أخرى في المستقبل.

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