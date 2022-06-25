سيتنحى رئيس أمن المرشد الأعلى علي خامنئي، إبراهيم الجعبري، ويحل محله مشراوي بير،

تستمر ألعاب الكرسي في قمة النظام الإيراني. بعد الإطاحة برئيس جهاز مخابرات الحرس الثوري واستبداله، سيتنحى رئيس أمن المرشد الأعلى علي خامنئي، إبراهيم الجعبري، ويحل محله مشراوي بير، بحسب تقارير نشرت اليوم (السبت) في إيران.

وسيعين الجعبري الذي قاد وحدة والي عمار المسؤولة عن أمن خامنئي رئيسا لفرقة المخابرات الوقائية بالحرس الثوري بدلا من محمد الكاظمي الذي عين رئيسا لجهاز استخبارات التنظيم بدلا من حسين تاعب. الصدمات على رأس التنظيم مستمرة وتكتسب أهمية ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حقيقة أن الجعبري وتعب رئيس جهاز المخابرات المخلوع، مقربان وصديقان مقربان لمجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى خامنئي ، فيما يمكن أن يلمح إلى أزمة ثقة بين الطرفين.

في غضون ذلك ، يمثل تعيين محمد عزمي رئيسًا لجهاز استخبارات الحرس الثوري حقبة جديدة في الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة - ويشير إلى أنه من المتوقع أن تتخذ إيران خطوات جديدة في سياق الصراع.

وبحسب موقع تقرير نشرته وكالة "تسنيم" المحسوبة على نظام طهران، فإن تعيين اللواء العسكري في منصب الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري يرمز إلى أيام جديدة وتلميح إلى أن إيران في موقعها الجديد قد تتخذ "مناهضة "ضد تطلعات وغزوات الصهاينة والأمريكيين وقد يخرجون منتصرين في جوانب جديدة".