إيران: "سنواصل تطوير أسلحة نووية طالما لم يغير الغرب سلوكه"

هذه التصريحات جاءت في اجتماع مع مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي.

وقال علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، "سنواصل تطوير برنامجنا النووي طالما أن الغرب لا يغير" سلوكه غير القانوني ".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، التي أشارت إلى أن هذه التصريحات جاءت في اجتماع مع مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن محادثات إيران غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ستستأنف قريبًا.