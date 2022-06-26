لابيد لوزير خارجية الاتحاد الاوروبي:"العودة الى الاتفاق النووي خطأ"

وزير الخارجية الاسرائيلية يبعث رسالة شديدة اللهجة لبوريل بعد محاولته الجديدة استئناف المباحثات النووية

أفادت القناة الاسرائيلية"13" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير أن وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، بعث الجمعة الماضية قبل سفره إلى طهران، رسالة الى وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد بشأن موضوع استئناف المباحثات النووية، وقال إنه يؤمن بوجود فرصة لإحياء الاتفاق. من جانبه رد عليه لابيد بصورة شديدة اللهجة قائلا :"شعرت بخيبة أمل لسماع هذا، انه خطأ العودة إلى المفاوضات مع ايران- ايران تريد فقط تضييع الوقت".

ويشار الى أن بوريل أجرى أمس مؤتمرا صحافيا في طهران، الى جانب وزير الخارجية الايرانية أمير عبد اللهيان، وقال إن المباحثات بين إيران والدول العظمى حول الاتفاق النووي سيتم استئنافها خلال الايام القادمة، وذلك بعد توقفها قبل شهرين، وقال بوريل إن "التوصل إلى اتفاق هو أمر بالغ الأهمية للعالم بأسره".

وفي وقت سابق اليوم أفادت "وول ستريت جورنال" أنه خلال شهر آذار/مارس الماضي نظم اجتماع موسع بمبادرة الولايات المتحدة بمشاركة رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي أفيف كوخافي ونظيره السعودي فياض الرويلي ومسؤولين آخرين من الجيش الأمريكي، الاردن، مصر، دولة الامارات، قطر والبحرين. الاجتماع في شرم الشيخ في مصر ناقش موضوع التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة الايرانية وترسانتها الصاروخية على المنطقة كلها، وامكانية هذه الدول التعاون معا حول الموضوع.