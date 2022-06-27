كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتشكيل تحالف بآسيا شبيه بالناتو

وقالت الوزارة، "إن الهدف الأميركي الراسخ للإطاحة بحكومة البلاد اضطرها إلى تطوير دفاعات أقوى"

اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بتشكيل تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا، واعتبرت "التدريبات العسكرية التي جرت مؤخرا بين القوات الأميركية والكورية الجنوبية واليابانية، ما هي إلا استعدادات للحرب من أجل الإطاحة"بحكومتها.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، "إن الهدف الأميركي الراسخ للإطاحة بحكومة البلاد اضطرها إلى تطوير دفاعات أقوى"، مضيفة "بينما تُجري بصورة سافرة تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية، تتحرك الولايات المتحدة بشكل كامل لتشكيل تحالف على غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا"، حسب موقع العربية.

وتابعت الوزارة في بيانها، "هذا يثبت نفاق الخطاب الأميركي عن العمل الدبلوماسي" و"الحوار بدون شروط مسبقة" بينما يكشف في نفس الوقت مرة أخرى أنه لا يوجد تغيير في الرغبة الأميركية للإطاحة بنظامنا بالقوة".

ولم يُشر البيان بشكل واضح إلى برامج كوريا الشمالية النووية أو الصاروخية، لكنه قال إن "العداء الذي تضمره الولايات المتحدة اضطرها إلى تطوير دفاعاتها".

ويأتي اتهام كوريا الشمالية وسط مخاوف من أنها ربما تستعد لإجراء أول اختبار نووي منذ خمس سنوات، وبعد اتفاق أبرم مؤخرا بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول والرئيس الأميركي جو بايدن لنشر مزيد من الأسلحة الأميركية إذا لزم الأمر لردع بيونغ يانغ.